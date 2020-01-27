Россия не меняла стратегию в отношении Украины, – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предположения ряда политологов о том, что в последнее время Москва сменила стратегию выстраивания взаимодействия с Украиной, взяв курс на сближение. Об этом сегодня, 27 января, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский ТАСС.

«Ни о каком изменении речи идти не может. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства (Владимир Путин, – ред.) неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами», – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что положение, в котором сейчас находятся отношения Москвы и Киева, «неприемлемы и противоречит исторической логике, и на этом всегда основывалась стратегия (Кремля), поэтому говорить о каких-то изменениях невозможно, никаких изменений нет».

Ранее сообщалось, что отставка помощника президента РФ Владислава Суркова еще не одобрена Владимиром Путиным, поскольку нет соответствующего указа.