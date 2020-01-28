В «ДНР» регистрировать браки и детей можно по украинским паспортам

Украинский паспорт на неподконтрольной территории действует наравне с «паспортом ДНР». Документ позволяет совершать любые действия в местных органах регистрации актов гражданского состояния. Об этом сообщила начальник «отдела ЗАГС департамента госрегистрации министерства юстиции ДНР» Виктория Киричко.

«Паспорта граждан Украины действуют наряду с удостоверениями личности республиканского образца – паспортами граждан ДНР. С украинскими удостоверениями личности можно совершить любые действия в органах ЗАГС, в том числе вступить в брак, зарегистрировать рождение ребенка и прочее, главное, чтобы паспорт был действительным на момент его предъявления, вклеены фотографии при достижении определенного возраста и документ не был испорчен. При этом основанием для отказа в регистрации актов гражданского состояния не может служить даже отсутствие места проживания гражданина», – разъяснила Киричко.

Она напомнила, что в украинском паспорте нет обязательной отметки о семейном положении. Поэтому брачующиеся обязаны предоставить «нотариальное» заявление с указанием сведений о браке или его отсутствии. «В таком случае в записи акта о браке ставится отметка, что гражданин несет ответственность за предоставление заведомо ложных сведений», – добавила Киричко.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что украинский и российский паспорта являются легальными документами в «ДНР».