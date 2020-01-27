Особый статус Донбасса и амнистия членов НВФ: Конституционный суд отказался рассматривать законы

Конституционный суд Украины (КСУ) отказался проверять ряд Законов Украины, связанных с Донбассом, на соответствие Конституции. Такое решение принято сегодня, 27 января, Большой палатой КСУ, сообщает пресс-служба суда.

«Большая палата Конституционного Суда Украины на заседании продолжила рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", Закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", Закона Украины "О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей"», – говорится в сообщении КСУ.

При этом принято постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства.