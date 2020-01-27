Через КПВВ Донбасса четыре раза пытались перевезти валюту (Фото)

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса за минувшую неделю пограничники пресекли 4 попытки незаконно перевезти через линию разграничения денежные средства сверх установленной правилами суммы. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

«Ограничения на перемещение средств через линию разграничения не останавливает граждан от попыток переместить наличные с нарушением. Так, на прошлой неделе на КПВВ во время контрольно-проверочных мероприятий пограничники и сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС), из состава Объединенных сил прекратили 4 попытки перемещения валютных ценностей с нарушением установленного порядка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех случаях были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан, которые пытались перевезти наличные сверх определенных объемов. Всего, были обнаружены денежные средства в сумме 9 тыс. 100 евро, 3 тыс. 800 долл США и 40 тыс. грн.

В Госпогранслужбе напомнили, что с 28 ноября 2019 года действуют новые правила перевозки наличных средств через линию разграничения. В частности, с неподконтрольной Украине территории можно перевозить средства в сумме, не превышающей 50 тыс. грн, или в валютном эквиваленте, без подтверждающих документов об их происхождении или в сумме, превышающей 50 тыс. грн при условии согласования с представителями Координационного центра. На неподконтрольную территорию Украины можно ввозить средства в сумме, не превышающей 20 тыс. грн или эквивалент в валюте.

Фото: пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ

Ранее сообщалось, что в Украине с 28 ноября 2019 года вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий». Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.