Вкладчикам зарегистрированных на неподконтрольном Донбассе банков выплатят возмещение

Вкладчикам банков, которые зарегистрированы на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, а также, в аннексированном Крыму, будет выплачено возмещение. С 25 января вступило в силу Положение о порядке осуществления процедуры ликвидации банков, зарегистрированных на временно оккупированной территории Украины, утвержденное решением Фонда гарантирования вкладов физических лиц № 2080, передает «ЛІГА. Закон».

Так, действие Положения распространяется на банки, в которых введена процедура ликвидации и, по сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, местонахождение банка как юрлица зарегистрировано на временно неподконтрольных территориях (Крым и неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей).

В случае невозможности осуществления процедуры ликвидации банка в соответствии с Законом «О системе гарантирования вкладов физических лиц» Фонд проводит ликвидацию путем накопления ликвидационной массы.

Возмещение вкладчикам банка Фонд выплачивает из своих средств согласно сформированному перечню вкладчиков для осуществления выплат гарантированной суммы возмещения.

Если же невозможно соблюдение сроков формирования перечней счетов вкладчиков, составление реестра акцептированных требований кредиторов, инвентаризация активов (имущества) банка и формирование ликвидационной массы из-за отсутствия доступа к базе данных о вкладчиках, автоматизированной банковской системе и банковским документам Фонд принимает решение относительно дальнейших мероприятий и сроков накопления ликвидационной массы такого банка.

При этом, заявляющий Фонду свои кредиторские требования относительно банка, кроме данных и документов, определенных законодательством, дополнительно прилагает нотариально заверенные копии документов, подтверждающих обязательства банка:

договор;

выписки;

квитанции;

акты и тому подобное.

Об одновременной подаче дополнительных документов во время заявления требований кредиторов Фонд сообщает в объявлении о ликвидации банка.

Исполнительная дирекция Фонда принимает решение о невозможности формирования перечня вкладчиков банка, имеющих право на возмещение средств по вкладам за счет Фонда в случае невосстановления базы данных о вкладчиках и установления данных о размерах остатков на счетах вкладчиков.

При восстановлении доступа к серверам автоматизированной банковской системы, базе данных о вкладчиках, другим документам и техническим средствам банка, необходимых для утверждения перечня вкладчиков, имеющих право на возмещение, исполнительная дирекция Фонда принимает решение о формировании перечня таких вкладчиков в соответствии с Законом.

В случае делегирования полномочий уполномоченному лицу Фонда по формированию и составлению перечня вкладчиков банка, имеющих право на получение гарантированной суммы возмещения, уполномоченный сообщает Фонду о принятом решении в сроки, предусмотренные Законом для представления полного перечня вкладчиков, имеющих право на возмещение.

Следует напомнить, что потребитель освобожден от судебного сбора в спорах с Фондом гарантирования вкладов.