На КПВВ «Майорское» граждане трижды пытались подкупить пограничников

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за минувшую неделю военнослужащие Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) из состава Объединенных сил зафиксировали 6 случаев, когда граждане пытались «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ.

«Больше всего граждане провоцировали на получение взятки пограничников на КПВВ "Майорское", где зафиксирована половина из этих попыток. Еще две попытки были зафиксированы на КПВВ "Новотроицкое" и одна на КПВВ "Гнутово". На все предложения незаконно обогатиться пограничники ответили отказом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане предлагали взятки в национальной валюте, российских рублях, а также, картами пополнения счета мобильных операторов. В целом сумма предложенных взяток составила почти 2 тыс. грн.

Как уточнили в Госпогранслужбе, по всем фактам в территориальные подразделения Национальной полиции направлены уведомления о выявлении признаков уголовных преступлений для принятия соответствующих правовых решений.