Коронавирус: В «Укрпочте» сделали заявление относительно посылок из Китая

«Укрпочта» пока не видит угроз в посылках из Китая. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в решении не вводить никаких запретов для перемещения товаров через границы и международную торговлю в компании опираются на Всемирную организацию здравоохранения.

«"Укрпочта" следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения Украины и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано», – подчеркивается в официальном заявлении.

Также в сообщении «Укрпочта» просит доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.