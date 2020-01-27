Жертвы войны на Донбассе в 2019 году: В ОБСЕ назвали количество и причины

На Донбассе в 2019 году зафиксировано 148 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 27 января.

Согласно данным Миссии, из них 19 погибших и 129 раненых.

По возрасту и полу жертвами стали:

мужчины – 83;

женщины – 46;

мальчики – 11;

девочки – 8.

Среди причин, которые указывает СММ ОБСЕ:

обстрелы – 55%;

мины, неразорвавшиеся боеприпасы – 33%;

стрелковое оружие – 12%.

Также в ОБСЕ привели статистику общего количества жертв по годам:

2016 – 442;

2017 – 486;

2018 – 238;

2019 – 148.

Напомним, США в ОБСЕ заявили о 13 тысячах погибших на Донбассе. УВКБ ООН за весь период вооруженного конфликта на Донбассе зафиксировало 3 049 случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом.

Как сообщалось ранее, в 2019 году задокументировано наименьшее количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за весь период вооруженного конфликта на Донбассе. С 1 января по 31 декабря 2019 года, УВКБ ООН зафиксировало 167 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 27 погибших и 140 раненых, на 40,6% меньше, чем в 2018 году (55 погибших и 226 раненых).