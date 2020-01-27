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Жертвы войны на Донбассе в 2019 году: В ОБСЕ назвали количество и причины

27.01.20 19:16

На Донбассе в 2019 году зафиксировано 148 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 27 января.

Согласно данным Миссии, из них 19 погибших и 129 раненых.

По возрасту и полу жертвами стали:

  • мужчины – 83;
  • женщины – 46;
  • мальчики – 11;
  • девочки – 8.

Среди причин, которые указывает СММ ОБСЕ:

  • обстрелы – 55%;
  • мины, неразорвавшиеся боеприпасы – 33%;
  • стрелковое оружие – 12%.

Также в ОБСЕ привели статистику общего количества жертв по годам:

  • 2016 – 442;
  • 2017 – 486;
  • 2018 – 238;
  • 2019 – 148.

Напомним, США в ОБСЕ заявили о 13 тысячах погибших на Донбассе. УВКБ ООН за весь период вооруженного конфликта на Донбассе зафиксировало 3 049 случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом.

Как сообщалось ранее, в 2019 году задокументировано наименьшее количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за весь период вооруженного конфликта на Донбассе. С 1 января по 31 декабря 2019 года, УВКБ ООН зафиксировало 167 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 27 погибших и 140 раненых, на 40,6% меньше, чем в 2018 году (55 погибших и 226 раненых).

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