В России приостановили расследование дела по украинским морякам

В России приостановили предварительное расследование по делу в отношении украинских военных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом сегодня, 27 января, на своей странице в Facebook сообщил адвокат моряков Николай Полозов.

«Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков», – сообщил Полозов.

Он также уточнил, что основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия.