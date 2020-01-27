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В России приостановили расследование дела по украинским морякам

27.01.20 18:31

В России приостановили предварительное расследование по делу в отношении украинских военных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом сегодня, 27 января, на своей странице в Facebook сообщил адвокат моряков Николай Полозов.

«Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков», – сообщил Полозов.

Он также уточнил, что основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия.

Ранее сообщалось, что 27 ноября 2019 года в России продлили на 2 месяца срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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