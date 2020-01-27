Горячие точки на Донбассе: СММ ОБСЕ опубликовала новые данные (Инфографика)

На Донбассе в 2019 году количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных вдоль линии разграничения, уменьшилось на 4% по сравнению с 2018 годом, и на 25% – с 2017 годом. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 27 января.

При этом количество взрывов, вызванных применением вооружения, которое должно быть отведено в соответствии с Минскими соглашениями, уменьшилось на 61% по сравнению с 2018 годом.

По данным ОБСЕ, большинство случаев вооруженного насилия, зафиксированных в 2019 году, было сосредоточено в пяти горячих точках вдоль линии разграничения (около 90% всех зафиксированных нарушений режима прекращения огня):

Районы к востоку и северо-востоку от Мариуполя. Треугольник Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт. Район, ограниченный населенными пунктами Попасная, Калиново, Первомайск и Золотое. Районы к юго-западу, югу и юго-востоку от Светлодарска. Западная и северная окраина Горловки.

«Нарушения режима прекращения огня, зафиксированные за пределами зоны безопасности, по оценке, были связаны с проведением учений с боевой стрельбой. В 2019 году СММ зафиксировала около 2 500 таких нарушений, из которых около 76% в неподконтрольных правительству районах», – говорится в отчете.

Как уточняется, около 55% всех нарушений режима прекращения огня зафиксировано в темное время суток. Основным источником таких наблюдений были камеры СММ и информация, полученная от наблюдателей на передовых патрульных базах Миссии. В светлое время суток большинство наблюдений осуществлено патрулями на местах.

В 2019 году Миссия зафиксировала больше 3 600 единиц вооружения, размещенных с нарушение согласованных линий отвода, что приблизительно на 4% меньше, чем в 2018 году. «Около 75% таких единиц вооружения были размещены в неподконтрольных правительству районах, около 25% – в подконтрольных», – отмечается в отчете.

Также сообщается, что на протяжении 2019 года наблюдатели около 1000 раз сталкивались с ограничениями свободы передвижения СММ, которые не были связаны с наличием мин и неразорвавшихся боеприпасов. «Подавляющее большинство – в неподконтрольных правительству районах, около 25% – в подконтрольных», – уточняется в отчете.

Как сообщалось ранее, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе в 2019 году зафиксированы 148 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения.