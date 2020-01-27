Польша требует возврата полной территориальной целостности Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша требует возврат полной территориальной целостности Украины. Об этом он сообщил во время совместного заявления с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «РБК-Украина».

По его словам, вместе с Зеленским он обсудил ситуацию в Украине, отношения с Россией, агрессию на Донбассе и аннексию Крыма. «Мы разговаривали о ситуации в Украине, об отношениях с Россией, об оккупации Донбасса и Крыма. Для Польши вопрос однозначен – мы требуем возвращения преимущества международного права и не нарушать нормы этого права. Возврат полной территориальной целостности Украины – это наша однозначная позиция, и Украина всегда может рассчитывать на нас. Я спрашивал господина президента о "Нормандском формате". Я рад, что происходит обмен пленными. Для обычных людей, для общества это очень важно. Я полностью поддерживаю вашу позицию и способ вашего поведения», – заявил Дуда.

Напомним, что, по словам Дуды, Польша находится в абсолютном авангарде государств, которые поддерживают Украину.