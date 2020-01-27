«Шахтер» в Турции: Нагрузки и восстановление (Фото)

В Турции тренировки «Шахтера» не прерываются ни на день. Сыграно два контрольных матча (с польской командой «Лех» и сербской «Войводиной»). Об этом сегодня, 27 января, сообщила пресс-служба команды.

«На утренней сессии футболистов ждала восстановительная разминка, а затем – игра через фланги и с врываниями в зоны. Также "горняки" поработали над реакцией при потере мяча, ситуациями с выходом два в одного при контратаках и провели двусторонку. Сейчас "оранжево-черные" находятся под большой нагрузкой, а потому занятие завершали специальными упражнениями для мышц пресса и нижней части тела», – говорится в сообщении.

«Процесс подготовки проходит хорошо, чувствую себя отлично. Есть небольшая крепатура, но для сборов это стандартная ситуация. Обычно первые дней пять втягиваешься, а потом привыкаешь к нагрузкам. Мне нравится, что у Луиша Каштру все занятия с мячом, упражнения игровые и интересные. Помогают и контрольные матчи. Это такая нагрузка с повышенной ответственностью, после которой увереннее чувствуешь себя в официальных встречах. Рад, что принял участие в двух спаррингах: приятно играть с такими футболистами, рядом с ними набираюсь опыта», – говорит полузащитник Владислав Вакула.

Спустя семь дней интенсивной работы команда сделала небольшую паузу: дневной отдых и восстановительные процедуры, а вечером – свободное время.

Завтра «Шахтер» возобновит тренировки, а до конца сбора состоится еще два контрольных матча – с «Пролетером» (29 января) и «Словацко» (30 января).