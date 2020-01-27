Коронавирус: СНБО рекомендует украинцам покинуть Китай

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провел совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения нового коронавируса 2019-nCoV в мире, оценки угроз нацбезопасности Украины. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба СНБО.

Среди вопросов также значилось состояние организации противоэпидемической защиты населения Украины, в частности, граждан и работников дипломатических миссий Украины, находящихся на территории КНР.

«Во время совещания секретарь СНБО Украины отметил первоочередность выполнения задачи по усиленного контроля над ситуацией в части возможности распространения нового коронавируса и слаженной работы всех органов власти по организации соответствующих мероприятий», – говорится в сообщении.

В частности, Данилов отметил, что приоритетными являются организация компетентными органами, прежде всего украинским дипломатическими представительствами, полного учета украинских граждан, находящихся на территории КНР, сбор информации о них и установление контактов.

Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления соответствующих рекомендаций о признаках вируса; меры по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздраву совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации гражданами.

Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.

Министерству финансов Украины поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.

Кроме того, посольству Украины в КНР поручено обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию Китая, а Министерство иностранных дел Украины – рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ситуация с распространением нового коронавируса в Украине находится на постоянном контроле Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Аппарат Совета в полном объеме владеет всей необходимой информацией по этому вопросу.