За развращение 4-летней внучки жителя Луганщины приговорили к тюремному заключению

Верховный Суд признал виновным жителя Троицкого района (Луганская обл.) в развращении 4-летней внучки. Мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам тюрьмы. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Верховный Суд согласился с позицией прокуратуры Луганской области и оставил без изменений приговор Троицкого районного суда Луганской области и постановление Луганского апелляционного суда, которыми житель Троицкого района признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение малолетнего ребенка) и приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, во время судебного разбирательства доказана вина 65-летнего мужчины в совершении развратных действий по отношению к своей 4-летней внучке в сентябре 2015 года.

Как уточняется, осужденный не согласился с назначенным наказанием суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу. В 2017 году апелляционный суд оправдал мужчину в связи с исчерпанием возможности получить достаточные доказательства для подтверждения его виновности.

«Отстаивая свою позицию, прокуратура Луганской области добилась отмены незаконного постановления апелляционного суда, повторного апелляционного рассмотрения и признания мужчины виновным. В зале суда осужденный был взят под стражу», – сказано в сообщении.

Однако, защитник обвиняемого снова обжаловал судебные решения. После длительных судебных разбирательств постановлением Верховного Суда от 15 января 2020 года кассационная жалоба защитника была оставлена ​​без удовлетворения, и в деле поставлена ​​точка.