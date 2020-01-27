Доход от турсбора вырос почти в 3 раза: Что привлекает туристов на Донетчине

В 2019 году в Донецкой области отдыхающие оставили в регионе 3,6 млн грн туристического сбора, что почти втрое больше прошлогодних поступлений. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области.

Как отмечается, наиболее привлекательными для жителей и гостей региона в 2019 году были курортные зоны Азовского побережья – в местные бюджеты Мариуполя и Мангушского района поступило 1,9 млн грн.

Но туристические тропы к памятникам Славянского района тоже были популярны. Местные бюджеты получили больше 0,9 млн грн.

«По итогам 2019 года можно уже сделать выводы по улучшению туристической инфраструктуры Донецкой области, что не в последнюю очередь отражается на темпах роста поступлений туристического сбора», – отмечается в сообщении.

Туристический сбор – это местный налог, средства которого пополняют местную казну и развивают инфраструктуру отечественного туризма. Ставки сбора дифференцированы по видам туризма и исчисляются фиксировано (независимо от размера платы за проживание) – от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года, которая составляет 4 723 грн.

Таким образом, ставка туристического сбора 2020 года составляет: