Две квитанции за газ: Сколько будут платить на Донетчине и реакция жителей (Видео)

Жители Донецкой области уже получают за газ две платежки вместо одной. Одна – за потребленное голубое топливо, вторая – за услуги по его доставке.

Так, недавно краматорчанка Галина нашла в почтовом ящике сразу 6 одинаковых квитанций – за обслуживание газовых сетей. Согласно им, нужно платить по 100 грн ежемесячно в течение полугода. Женщина живет в частном секторе и не понимает, что это за услуга. «Транспортировка. Так газ бежит. Да вы его носите или что? Не носите. Я согласна платить за газ, за транспортировку. Значит, вот эти трубы вырыли, проложите новые трубы и тогда я вам буду платить за транспортировку. По 8 грн газ еще и эти 83 грн. Вот добавили б пенсии мне 83 грн. А то пенсии мне добавили всего навсего 15 грн», – говорит Галина.

К тому же жители жалуются на качество газа. «Я поджигать газ, а у меня сначала потушило спичку и руку холодом обдало. Холодом обдало, а потом только я подпалила конфорку. И дровами даже топлю, иначе у меня, простите, нос замерзнет, если я не буду дровами подтапливать в доме», – сказала краматорчанка Тамара.

Житель Краматорска Владимир отапливает свой дом голубым топливом уже 40 лет. По его словам, когда-то они с соседями прокладывали газовую сеть по улице за собственные деньги. «Вся линия вот здесь – это все наше, это мы сами люди собирали. За это и сами и изготавливали все мы. Так что мы платим за то, что мы сами сделали. За эту квитанцию еще 15 грн я заплатил», – рассказал он.

Сумму платы за транспортировку для каждого дома определять будут индивидуально. За объем, использованный в течение прошлого «газового года», то есть с начала октября до начала сентября. Количество кубов, потребленных за год, умножат на тариф на доставку. И поделят на 12 платежей, которые нужно будет отчислять ежемесячно.

Так:

для потребителей с плитой и колонкой, использующих до 15 кубов, – платеж не будет превышать 16 грн;

владельцы квартир с плитой и колонкой, которые сжигают несколько больше, будут платить в среднем по 22 грн;

кто имеет небольшие дома площадью до 100 квадратов с газовым отоплением, будут отчислять примерно по 115 грн ежемесячно;

а хозяева больших помещений с котлами будут отдавать около полутора сотен.

Жители многоэтажек новых квитанций за газ еще не получали. И необходимость нововведений тоже не понимают. «Я платить не буду. Ничего не делают. Возле домов трубы ржавые, никто не красит, вентиля, как получил, нигде ни разу за 30 с лишним лет вентиль не менялся. А они за доставку будут брать деньги», – объясняет краматорчанин Александр.

Как объясняют специалисты, за доставку придется платить, даже если вы не пользуетесь газом в отдельные периоды. «Газовые сети устроены таким образом, что независимо от того, потребляет ли потребитель газ, или его не потребляет, или в каком количестве его потребляет, его подключение к газовым сетям влияет на эту всю систему и в любом случае определенная часть газа теряется», – пояснил эксперт по вопросам энергетики Александр Трохимец.

Поэтому если потребитель не пользуется газом вообще, то стоит задуматься об отсоединении от сетей с пломбированием.

Источник: ТК «Донбасс»