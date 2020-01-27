МН17: Один из подозреваемых присоединится к судебному процессу

Окружной суд Гааги подтверждает, что минимум один из подозреваемых по делу рейса МН17 изъявил желание присоединиться к судебному процессу и хочет быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой. Об этом в Гааге сообщили в пресс-служба суда, передает « Укринформ ».

«Недавно суд получил сообщение о том, что как минимум один из подозреваемых изъявил желание быть представленным в суде нидерландским защитой», – говорится в сообщении.

В суде сказали, что не разглашают, кто именно изъявил желание присоединиться к судебному процессу по делу MH17. Суд также не разглашает названия юридической фирмы, которая будет представлять интересы подозреваемого.

Как отметили в суде, это обычная практика, когда до начала публичных слушаний не разглашают, кто будет участвовать в процессе, какие подаются материалы и ходатайства.

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