Цены на Донетчине: Фрукты подорожали почти на 30%

На Донетчине в декабре 2019 года цены на потребительские товары по сравнению с ноябрем 2019 года не изменились, а по сравнению с декабрем 2018 года повысились на 6%*. Среднегодовой уровень инфляции в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 10,9%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Согласно данным ведомства, в течение декабря 2019 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в среднем на 0,4%. В частности, зафиксировано повышение цен по сравнению с ноябрем 2019 года на:

молоко – на 2,9%;

овощи – на 2,1%;

яйца – на 1,8%;

кисломолочную продукцию – на 1,2%;

масло – на 0,7%.

Снизились в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на сахар – на 0,8%, рис – на 0,9%, фрукты – на 1,5%.

В течение года выросли цены на:

мясо и мясопродукты – на 4%;

макаронные изделия – на 4,2%;

шоколад – на 4,8%;

масло – на 5%;

кисломолочную продукцию – на 5,3%;

кондитерские изделия из сахара – на 5,5%;

рыбу и продукты из рыбы – на 5,8%;

овощи – также на 5,8%;

молоко – на 7,8%;

хлеб – на 8,2 %;

фрукты – на 22,9%.

В то же время, подешевели в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года яйца – на 13%, рис – на 6,1%, сахар – на 0,8%, подсолнечное масло – на 0,3%.

Согласно статистическим данным, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в декабре 2019 года стали ниже, чем в предыдущем месяце, в среднем на 2,3%, по сравнению с декабрем 2018 года – на 0,8%. Природный газ для населения дешевел в течение 7 месяцев, начиная с мая (за исключением ноября), и в декабре 2019 года его цена по сравнению с декабрем 2018 года уменьшилась на 27,6%.

Оставались без изменений тарифы на электроэнергию.

Вместе с тем, водоснабжение подорожало за 2019 год на 2,8%, содержание домов и придомовых территорий – на 3,8%, канализация – на 5,6%, горячая вода, отопление – на 17,4%.

«Подешевели в декабре 2019 года по сравнению с декабрем предыдущего года горюче-смазочные материалы – на 9,4%. В то же время услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали на 13,6%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 16%. На 12,8% выросли по сравнению с декабрем 2018 года средние цены и тарифы в сфере связи», – говорится в сообщении.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.