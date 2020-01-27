Строительство новой телевышки на Луганщине: В ЛугОГА рассказали о ситуации

Разработка проектной документации радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе (Луганская обл.) завершается, летом начнется строительство. Об этом сегодня, 27 января, во время аппаратного совещания сообщил исполняющий обязанности директора департамента массовых коммуникаций Луганской областной государственной администрации Андрей Зайцев, передает пресс-служба ЛугОГА.

«Региональной целевой программой развития информационной реинтеграции и развития сферы Луганской области на 2020-2023 годы предусмотрено строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе. Сейчас выделен земельный участок под строительство, разработка проектной документации завершается», – сказал Зайцев.

По его словам, ключевым вопросом информационной безопасности Луганской области является восстановление и развитие технической инфраструктуры распространения телерадиосигнала на подконтрольные и неподконтрольные территории области.

Так, в области работают введенные в эксплуатацию в 2017 году 134-метровая РТС в Новоайдарском районе и 19 радиотрансляционных комплектов в 18 населенных пунктах Станично-Луганского, Попаснянского и Новоайдарского районов.

В 2019 году начата процедура передачи от международной организации USAID пяти цифровых передатчиков для осуществления вещания с башни в селе Бахмутовка «UATV-1» и «UATV-2».

«Проблема покрытия "серой зоны" и большей части неконтролируемой территории сигналом украинских телерадиовещателей будет решена после установления радиотелевизионной станции на территории Попаснянского района Луганской области, а также после развития системы маломощного ФМ-радиовещания», – добавили в пресс-службе.

Зайцев отметил, что Региональная целевая программа развития информационной сферы Луганской области в 2019 году выполнена на 110%.