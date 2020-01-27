Старт – 1 марта: Правительство Украины обещает построить рекордное количество дорог в 2020 году

В Украине в 2020 году правительство планирует максимально раннее начало дорожного сезона, чтобы построить рекордное количество дорог. Сезон дорожных работ должен начаться 1 марта. Об этом сегодня, 27 января, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на презентации Дорожной стратегии-2020, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«С 1 марта мы начинаем масштабное строительство – в этом году нужно готовиться к максимально раннему началу сезона. Мы со стороны органов государственной власти попробуем завершить все бюрократические процедуры до этого момента. Конечно, не по всем объектам, но по достаточному количеству для того, чтобы загрузить все мощности бизнеса», – заявил глава правительства.

Он добавил, что в 2020 году правительство поставило целью построить и отремонтировать рекордное количество дорог. Речь не о ямочном ремонте, а о новом строительстве или реконструкции.

Одним из главных проектов года Гончарук назвал дорогу Решетиловка – Днепр. «Этой дорогой мы соединяем хорошим сообщением Киев с Днепром. Трассу Запорожье – Мариуполь наша команда в рекордные сроки уже отремонтировала осенью прошлого года. Наша цель – сделать так, чтобы от Львова до Мариуполя была хорошая и качественная дорога. В этом году бюджет на дорожное строительство – беспрецедентный в истории Украины. В 2020 году планируется привлечение 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения», – сказал он.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий также добавил, что ключевая цель ведомства – снижение аварийности на дорогах на 30%. Это предусмотрено, в том числе, и программой деятельности правительства. «Для этого в 2020 году строим инфраструктуру безопасности, вводим новые стандарты при обустройстве пешеходных переходов, развязок и других объектов. Расходы – 1,5 млрд грн», – отметил Криклий.

Напомним, ранее Криклий заявлял, что правительством Украины утвержден перечень дорог государственного значения, которые будут восстановлены в 2020 году. Из дорожного фонда будет направлено 31 млрд 528 млн грн. Планируется восстановить 1 345 км дорог государственного значения и 3 711 погонных метров мостов, а также 2 500 км дорог местного значения. Позже Криклий сообщил, что для восстановления дорог Укравтодор привлечет дополнительно 20 млрд грн. Это позволит отремонтировать на 1 тыс. км дорог больше в 2020 году.

Как сообщалось ранее, в Кабмине пообещали, что ремонтов дорог «ямочным» способом больше не будет.