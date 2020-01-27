В Славянске появились сразу три памятника архитектуры госзначения (Видео)

Сразу три исторических здания Славянска (Донецкая обл.) получили статус памятников архитектуры государственного значения. Это керамическая фабрика польских предпринимателей Дзевульского и Лянге, дворец культуры и часовня на старинном кладбище. Теперь задача чиновников найти средства на реконструкцию.

Местный активист Алексей Юков с товарищами расчистили территорию старого кладбища в Славянске. Теперь раскапывают склеп под остатками часовни. По их словам, это уникальный памятник. То, что она простояла более 100 лет, – большая редкость. «Это наследие Донецкой области. В Донецкой области нет ни одного такого памятника, как вот эта усыпальница. Подобный памятник был только в Харькове, но он, к сожалению, не сохранился. Поэтому то, что у нас есть, то и есть, и мы должны это беречь, пускай даже оно в таком аварийном состоянии», – считает активист.

Керамическая плитка и кирпич завода Дзевульского и Лянге 100 лет назад пользовалась спросом не только в стране, но и за рубежом. Сегодня от этого предприятия остались только стены. И этот объект также попал в национальный реестр. После этого в горсовете заговорили о поиске доноров на восстановление исторических зданий. «В принципе, есть проект создания там парка. В этом направлении работаем. И уже выделены деньги на детальный план. То есть, бюджет уже вкладывает средства для того, чтобы можно было взять и на баланс, как бесхозное и иметь возможность выделять деньги из бюджета и по этому пути идем», – сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

Третий объект – бывший дворец культуры – в аварийном состоянии уже много лет. Здание принадлежит частному предпринимателю, поэтому коммунальщики чинить там ничего не могут. Ученые считают, что спасать этот образец украинского модерна начала 20 века нужно как можно быстрее. «Никому не нужен музей. Нужны здания, которые реставрируются и приспосабливаются к современному использованию. То есть эти памятники должны как-то существовать с реалиями существующей жизни», – сказал доцент Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Алексей Губанов.

Власти пока не считали, сколько будет стоить восстановление всех объектов. Здание бывшей фабрики и полуразрушенной часовни только принимают на баланс города.

Источник: ТК «Донбасс»