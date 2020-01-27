Один из критериев – быстрый доступ от КПВВ: Как на Донбассе выбирают больницы, которые станут опорными

Выбирая опорные больницы в Донецкой и Луганской областях, учли необходимость быстрого доступа в больницы от контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). В частности, в Донецкой области выбрали 3 дополнительные опорные больницы, которые расположены на доступном расстоянии до линии разграничения. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Елена Симоненко в эфире «Громадського радіо».

По ее словам, речь идет о больнице в Бахмуте, Волновахе и Селидово. Функционировать будут и остальные больницы в области, просто в опорные больницы будут интенсивнее направлять средства.

Симоненко добавила, что сейчас Минздрав отрабатывает новый проект по дооборудованию больниц. Речь идет о дооборудовании приемных отделений опорных заведений. Всего есть 12 пунктов ключевого оборудования, необходимого для работы больниц. Среди них ангиографы, МРТ, ЭКГ, кислородные станции, компьютерная томография и лаборатории, работающие 24/7. «Мы собираем информацию о том, что есть в приемных отделениях этих больниц. В течение недели готовим проект, согласуем с Министерством финансов, Офисом президента и будем дооборудовать. На сегодня в Украине более 2 тыс. больниц. Мы будем концентрировать ресурсы в тех местах, которые пользуются наибольшим спросом», – сказала замминистра.

Так, в сентябре-октябре 2019 года определили критерии оценки больниц. Позже с каждой из областей правительство отрабатывало перечень опорных больниц. «Например, дорога в больницу должна быть не 60 км , а 60 минут. Это больницы, в которых за последние годы приняли наибольшее количество родов. Также больницы, которые в больших количествах оказывали помощь во время инсультов и инфарктов. Также мы выбирали больницы, в которых было наименьшее количество смертей по этим трем направлениям», – добавила замминистра.

Оценивали также наличие и качество оборудования, наличие и квалификацию врачей. «С одной стороны, мы определили доступные для населения больницы. А с другой – это те больницы, которые на сегодня наиболее обеспечены материально-технической базой и профессиональными врачами», – подытожила Елена Симоненко.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил перечень опорных больниц во всех регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской областях. Опорные больницы – это учреждения здравоохранения, отвечающие требованиям или которые могут быть повышены до многопрофильных больниц интенсивного лечения первого или второго уровня. В них должны быть обеспечены своевременность доступа к медпомощи, безопасность медпомощи на основе доказательной медицины и экономическая эффективность.