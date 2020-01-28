С учениками одной из школ Донетчины отработали, как действовать во время артобстрела

В поселке Луганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) ученики общеобразовательной школы I-III ступеней отработали действия при проведении мероприятий по гражданской защите. А именно – как действовать во время артиллерийского обстрела. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

В показательных тренировках участвовали заместитель председателя ДонОВГА Юлия Костюнина, офицер группы по координации противоминной деятельности Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества штаба ООС города Краматорска Лариса Родченко, представители департамента образования и науки ДонОВГА и отдела образования Бахмутской райгосадминистрации.

«Для учащихся 6-8 классов были проведены отработки действий в результате артобстрела, во время которого дети усовершенствовали свои знания по действиям в опасной ситуации. Ученики 3-4 классов показали свою осведомленность по вопросам минной безопасности во время беседы с классными руководителями и военными ООС», – говорится в сообщении.

Также для учащихся школы провели теоретически-практический мастер-класс по оказанию первой домедицинской помощи.

Как сообщалось ранее, в ЮНИСЕФ заявили, что более 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе совершили разрушительное влияние на жизнь детей. Более 750 учебных заведений с обеих сторон линии разграничения на востоке Украины разрушены или повреждены.

Напомним, ранее в ЮНИСЕФ заявляли, что из-за вооруженного конфликта на Донбассе почти полмиллиона девочек и мальчиков продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия. По данным международной организации Human Right Watch, за неполных 6 лет вооруженного конфликта на Донбассе погибли 147 детей.