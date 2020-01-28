В Украине в обращение введут обновленную купюру номиналом 200 грн (Фото)

Национальный банк Украины (НБУ) представил новую банкноту номиналом 200 гривен. Она будет введена в обращение 25 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По дизайну банкнота следует новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение здания Въездной башни Луцкого замка.

Что касается изменений, то портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился – 75x148 мм. Цветовая гамма та же.

Что касается элементов защиты на новой банкноте, то:

изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита:

серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты;

на обновленной банкноте номиналом 200 гривен, как и на банкнотах нового поколения номиналами 100, 500 и 1000-гривен, использованы два инновационных защитных элемента. Один из них – это оптически-переменный элемент SPARK, который выполнен в виде стилизованного изображения водяной лилии и должна постепенно менять цвет при изменении угла наклона банкноты. Второй – «оконная» защитная лента, которая содержит изображения номинала и графического знака гривны. Если менять угол наклона банкноты, то наблюдается кинетический эффект – меняется направление движения ее фонового изображения.

Как уточняется, банкноты образца 2007 года и 2019 года будут находиться в обращении одновременно. После введения в оборот новых 200-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые. «Новыми банкнотами НБУ будет замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года. Постепенно в обращении будет становиться больше новых 200-гривневых банкнот из-за замены изношенных», – отмечается в сообщении.

По данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2019 года, количество банкнот номиналом 200 гривен в обращении составило 632,5 млн штук (около 22,5% от общего количества банкнот в наличном обращении).

Напомним, с 25 октября 2019 года в Украине введена в обращение банкнота номиналом 1000 гривен.