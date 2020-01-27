В «ДНР»: Пушилин утвердил новые правила работы риелторов

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области «глава ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о правилах ведения риелторской деятельности, сообщают сегодня, 27 января, местные интернет-ресурсы.

Согласно нововведениям, один из пунктов – «осуществление риелторской деятельности допускается исключительно при наличии действующего сертификата субъекта риелторской деятельности, выданного министерством юстиции ДНР» – вступает в силу по истечении трех месяцев со дня вступления в силу настоящего «указа».