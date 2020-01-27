В Краматорске израильские кардиологи приняли детей с проблемами сердца

В Краматорске (Донецкая обл.) дети из Донетчины и Луганщины с заболеваниями сердца смогли получить консультации от израильских врачей – кардиологов «Детского медицинского центра Шнайдер», передает «Суспільне».

«Мы представляем большой кардиологический центр с большим опытом работы по лечению детских пороков сердца. Услышали, что есть место, где дети в течение последних нескольких лет не получают никакой ни кардиологической, ни хирургической помощи и решили помочь по личной инициативе», – говорит врач-кардиолог «Детского медицинского центра Шнайдер» Амихая Роштейн.

Желающих попасть на консультацию к израильским кардиологам в течение одного дня более двадцати. Так, Инна с двухлетним Егором приехала из Селидово (Донецкая обл.). Говорит, у сына врожденный порок сердца. Приехали проконсультироваться со специалистами. Добирались полтора часа, чтобы попасть на осмотр. «Нам сюда ближе ехать, чем в Киев», – говорит женщина.

Перед консультацией детям меряют давление, пульс и делают кардиограмму. Затем начинается сам обзор. Процедура длится до тридцати минут. «У нас были дети, которые пришли с какой-то сердечной патологией, и мы рады сказать их родителям, что у них ничего не обнаружено. Другая часть детей уже была диагностирована частично. Нужно было дать рекомендации по дальнейшему лечению. И были пациенты, которые только начинают свое лечение. Мы еще не знаем, чем это закончится. Для каждого из детей мы попробуем построить программу. Одни должны будут получить дополнительное обследование. Есть дети, которым нужно будет делать операции. Мы будем рады стать частью этого процесса», – рассказывает Амихая Ротштейн.

Ближайшие детские отделения кардиохирургии сейчас находятся в Харькове и Киеве. «До 2014 года два крупных кардиохирургических центра были в Донецке. К началу боевых действий ежегодное количество операций на открытом сердце детям, на тот момент в институте им. Гусака, составляло около 150-200. С 2014 года, после того, как оба центра остались на неподконтрольной Украине местности, к сожалению, дети полностью лишены возможности получения адекватной квалифицированной кардиохирургической помощи здесь», – рассказывает заведующий Областным центром кардио- и рентгеноэндоваскулярной хирургии Дмитрий Узун.

Подобные консультации в Краматорске украинские специалисты проводят раз в полгода. Потребность есть –два раза в месяц, говорит Дмитрий Узун. Из Израиля кардиологи приехали сюда впервые.

Всего за три дня израильские кардиологи бесплатно осмотрели более семидесяти детей из Донецкой и Луганской областей в возрасте от двух до пятнадцати лет.