В Мариуполе бассейн «Нептун» станет уникальным многофункциональным центром

В Мариуполе проходит реконструкция плавательного бассейна «Нептун», который планируют превратить в современный многофункциональный спортивный центр. В проект инвестировано более 90 млн грн гривен из городского и государственного бюджетов. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что на сегодняшний день подрядная организация уже провела монтажные работы. Сейчас утепляют фасад, заменяют витражи и входные группы. Концепция заведения существенно изменится. По словам заместителя городского головы Александра Кочурина, бассейн планируют превратить в современный спортивный центр с спортзалами и фитнес-зонами. Для этого возникла необходимость увеличить площадь здания почти до 3 тыс. кв. м.

«Бассейн "Нептун" станет уникальным мультифункциональным спортивным центром с инновационными подходами. Наша задача – сделать комфортные условия для развития спорта. В этом нам помогает областная администрация», – отметил городской голова Вадим Бойченко.

По информации горсовета, расширение функций бассейна позволит увеличить количество посетителей. Если до реконструкции «Нептун» принимал в день около 350 человек, то после ремонта количество посетителей увеличится до 600. Также, будут созданы все условия для людей с инвалидностью. Установят пандусы, специальное тактильное покрытие и 2 лифта.

Кроме того, в планах обустройство площади Независимости. Территорию озеленят, появится детская площадка и фонтан.

«Такого объекта в настоящее время в области нет. К перевоплощению плавбассейна подходят взвешенно и концептуально, исходя из нужд. Те потребности, которые он будет перекрывать, и, возможно, привлекать бизнес для развития этого объекта, впечатляют», – подчеркнул председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.