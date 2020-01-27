Транспорт ходит два раза в месяц: Жителям прифронтовых Песок волонтеры помогли добраться к медучреждению

На Донетчине волонтеры оказали помощь маломобильным жителям поселка Пески, расположенного на линии огня вблизи Донецкого аэропорта, добраться в медицинское учреждение для обследования и лечения, а также в Пенсионный фонд. Об этом сегодня, 27 января, сообщается на странице гуманитарной миссии «Пролиска» в Facebook.

Так, жители поселка обратились за оказанием помощи в транспортировке пожилых и маломобильных людей в поселок Очеретино, для обследования специалистами Центра первичной медико-санитарной помощи, и получения назначения в лечении хронических заболеваний, которые обострились из-за постоянных обстрелов.

Как отмечается, поселок Пески – населенный пункт с ограниченным доступом, шестой год находится без органов местного самоуправления. В поселке разбита вся инфраструктура, нет подачи воды, газа, электроэнергия с постоянными перебоями. Жители поселка не всегда могут воспользоваться общественным транспортом, который совершает всего два рейса в месяц и только до Селидово.

«Пожилым и маломобильным людям тяжело преодолеть расстояние почти в 2 км до точки отправления транспорта. Из-за ограниченного доступа мирных жителей к социальным услугам и медицинским учреждениям, получить квалифицированную помощь не всегда представляется возможным», – говорится в сообщении.

Кроме того, для жителей Песок волонтеры организовали посещение Пенсионного фонда Ясиноватского объединенного управления, для подачи документов, в связи с пересчетом пенсий.