Выручка от экспорта товаров из Донецкой области продолжает сокращаться

Валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области в январе-ноябре 2019 года уменьшились на 7,8% по сравнению с январем–ноябрем 2018 года и составили $4111,7 млн*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, за этот период предприятия региона вывозили продукцию в 117 стран мира.

На первом месте остается Италия, куда в январе–ноябре 2019 года экспортировано товаров на $1058,8 млн, что на 7,9% меньше, чем в январе–ноябре 2018 года, и составило 25,8% от общего объема.

Второе место заняла Российская Федерация, поставки в эту страну за 11 месяцев 2019 года по сравнению с январем-ноябрем 2018 года сократились на 0,4% и составили $564,3 млн, или 13,7% общего объема.

Валютная выручка от экспорта товаров в США в январе–ноябре 2019 года уменьшилась по сравнению с январем–ноябрем 2018 года на 37,3% и составила $270,6 млн, или 6,6%, из-за чего страна заняла четвертое место, уступив Польше, куда экспортировано товаров на $282,2 млн долл. (6,9% общего объема).

Экспорт товаров на европейский рынок, составив $2 156,2 млн, или 52,4% общего объема, уменьшился по сравнению с январем–ноябрем 2018 года на 5,4%.

Валютные поступления от экспорта товаров в страны Азии за 11 месяцев 2019 года составили $686,6 млн (16,7% общего объема), что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 0,8%.

Выручка от экспорта товаров на африканский континент по сравнению с январем–ноябрем 2018 года уменьшилась на 26,3%, составив $171,4 млн, или 4,2% общего объема.

Кроме того, валютные поступления от экспортных поставок черных металлов в январе–ноябре 2019 года по сравнению с январем–ноябрем 2018 года уменьшились на 8,7% и составили $3319,3 млн, или 80,7% экспорта всех товаров.

Сократился в январе–ноябре 2019 года по сравнению с январем–ноябрем 2018 года также экспорт:

готовых пищевых продуктов – на 7,1%;

изделий из черных металлов – на 30,8%;

продукции химической промышленности – на 43,3%.

Валютные поступления от экспортных поставок продукции машиностроения увеличились по сравнению с январем–ноябрем 2018 года на 21,2%.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.