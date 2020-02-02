Гибель гражданского лица во время проведения АТО/ООС: Правозащитники разъяснили, почему должна платить Украина

Украина должна ввести административный порядок получения компенсаций за гибель гражданских лиц в результате террористического акта во время проведения АТО/ООС. Эти судебные решения могут и должны быть использованы Украиной при предъявлении претензий к государству-агрессору в международных судах. Об этом заявляет благотворительный фонд «Право на захист» («Право на защиту»).

Так, с конца 2018 года юридическая команда БФ «Право на защиту» выиграла 11 дел (в том числе, уже 4 – в апелляционной инстанции) для получения компенсации за моральные страдания, вызванные ранениями или гибелью гражданского лица во время проведения АТО/ООС. «Однако сразу к нам начали поступать комментарии относительно того, почему за гибель наших сограждан, которая фактически вызвана агрессией Российской Федерации, должна платить Украина? Попробуем ответить без формальных юридических формулировок – эта информация подробно изложена в нашей правовой позиции, которая была разработана еще в начале 2017 года», – говорится в сообщении.

Так, по информации правозащитников, во-первых, следует понимать, что обычный украинец не имеет возможности установить виновных лиц и привлечь их к уголовной ответственности. Ведь расследование преступлений и привлечение виновных лиц к ответственности является компетенцией уполномоченных государством органов. «Однако расследование уголовных дел о гибели гражданских лиц фактически не проводится – и не только на временно оккупированных территориях, где расследование осложняется объективными факторами. Поэтому пострадавшие оставлены наедине со своим горем и беспомощностью. Родители, потерявшие своих детей, и дети, оставшиеся сиротами, не могут получить компенсацию от преступников, которые оборвали жизнь их родных. Также нельзя забывать, что подозреваемые в совершении этих страшных преступлений иногда становятся объектами обмена между правительствами Украины и России. Это лишает пострадавших права на справедливый суд и получения каких-либо компенсаций от этих лиц», – разъясняют в Фонде.

Во-вторых, Российская Федерация неподсудна украинским судам в силу норм международного права и юрисдикционного иммунитета, который из него следует. «Пострадавшие не могут подать иск к правительству Российской Федерации в украинский суд. Призывы же делать подобные шаги, которые иногда звучат в сети интернет, могут привести к негативным последствиям. Поскольку могут быть вредными для пострадавших с точки зрения перспектив получить хоть какую-то компенсацию», – уточняется в сообщении.

В-третьих, продолжают правозащитники, в соответствии с нормами Европейской Конвенции по правам человека и практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), именно государство Украина должно обеспечивать безопасность своих граждан и соблюдение прав человека в пределах своей юрисдикции. «В украинском законодательстве есть норма, предусмотренная ст. 19 Закона Украины "О борьбе с терроризмом". Она прямо предусматривает, что государство несет ответственность, причиненную террористическим актом, с последующим взысканием выплаченной пострадавшим компенсации с виновных лиц. Почему существует эта норма? Если отойти от "сухих" юридических формулировок, то можно сказать просто: все мы придерживаемся законов Украины, платим налоги, а государство, создав соответствующие органы власти, в частности, правоохранительные, со своей стороны, должно обеспечить безопасность и защиту наших прав. Если государство с этим не справилось, оно должно платить компенсацию (в том числе компенсацию морального вреда родственникам погибших)», – поясняют в Фонде.

«Мы надеемся, что упомянутые судебные решения заставят государство, наконец, обратить внимание на гибель невинных людей – и ввести административный порядок получения соответствующих компенсаций. И очень важно, что эти судебные решения могут и должны быть использованы Украиной при предъявлении претензий к государству-агрессору в международных судах. Как вывод: если мы хотим жить в достойной европейской стране, то должны помнить о том, что в Украине, согласно Конституции, действует верховенство права. Поэтому государство должно выполнять как обязательства, зафиксированные в международных договорах, так и в национальных законах. Избирательное применение законов (а также конвенций) – это то, к чему прибегают автократические недемократические государства. Хотим ли мы стать таким государством? Уверены, что нет», – резюмируют в БФ «Право на защиту».

Как сообщалось ранее, две семьи переселенцев из Донбасса, в которых вследствие обстрела погибли родные, при помощи правозащитников добились в суде возмещения морального вреда.

Напомним, если человек погиб в результате военных действий на Донбассе, то его родственники через суд могут потребовать возмещение морального ущерба. Это можно сделать, в том числе, при сопровождении правозащитных организаций. Но для начала процедуры необходимо собрать базовый набор документов. При этом в Украине нет механизма и законодательства, которое бы гарантировало родственникам погибших мирных граждан право на материальную компенсацию.