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Кредит МВФ: Министр Милованов рассказал о самой удачной встрече в Давосе

27.01.20 21:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительство полагает, что Совет директоров Международного валютного фонда уже в ближайшее время утвердит новую трехлетнюю программу сотрудничества с Украиной. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает «Сегодня.ua».

«Я не могу комментировать детали, потому что переговоры – это закрытая вещь. Но мы ожидаем, что та программа, которая была принята на рабочем уровне, Staff level agreement, в ближайшее время будет принята Советом директоров Фонда. Состоялась встреча президента Владимира Зеленского с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, и это, по нашему мнению, самая успешная и интересная встреча, которая была в Давосе», – сказал он.

Ранее сообщалось, что министр финансов Украины Оксана Маркарова надеется, что Украина сможет прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) после выполнения новой трехлетней программы, о которой сейчас ведутся переговоры.

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