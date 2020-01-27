Фонд Рината Ахметова вошел в число финалистов международной премии CSR & Nonprofit Awards

Фонд Рината Ахметова стал финалистом престижной премии CSR & Nonprofit Awards в категории «Видеоинициатива». Ранее ни одна украинская кампания не попадала в число финалистов премии. За статуэтку победителя, которую вручат в столице США в конце марта, Фонд поборется с пятью организациями. Это Kenneth Rainin Foundation (США), Total Oil Turkey (Турция), Catalyst Public Relations (США), JetBlue Foundation (США) и White Ribbon (Канада). Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Фонда.

Как уточнили в пресс-службе, Фонд Рината Ахметова отмечен за социальную кампанию «Донбасс и Мирные», цель которой – рассказать о трагедии жителей Донбасса, живущих в эпицентре одного из самых крупных вооруженных конфликтов 21 века. Чтобы их голоса зазвучали и были услышаны.

«В основе кампании Фонда – истории мирных жителей. Это истории тяжело раненных детей, которые учились жить заново. Это истории стариков, потерявших родных и оставшихся жить в полуразрушенных домах. Это истории школьников и учителей, которые проводят занятия в условиях боевых действий. Это истории о сгоревших домах и обугленных надеждах. О выживании с надеждой на мир, о жизни, разделенной вооруженным конфликтом на "до" и "после". И о героях, которые не сломились и вопреки обстоятельствам строят планы на будущее», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.

Слоган кампании – «Видеть. Чувствовать. Помогать». Он включал в себя выпуск фотокниги «Донбасс и Мирные», серию одноименных видеороликов, фотовыставки в городах Украины, театральную постановку по мотивам книги и мурал, посвященный ее главной героине – Милане Абдурашитовой. Мама Миланы – Ольга погибла при обстреле Мариуполя. Женщина умерла, закрывая собой свою дочь, которой на тот момент было 3 года.

В рамках кампании весной 2019 года также был реализован проект «Война глазами детей» – 18 социальных видеороликов с монологами детей Донбасса.

Премия CSR & Nonprofit Awards вручается в Вашингтоне с 2009 года. Ежегодно жюри изучает некоммерческие инициативы и примеры высокой корпоративной социальной ответственности со всего мира. Самые выдающиеся идеи и решения, которые меняют общество и мир к лучшему, выходят в финал.

Среди победителей и финалистов премии CSR & Nonprofit Awards предыдущих лет – всемирно известные организации и компании: ЮНИСЕФ, Фонд жертв Холокоста Стивена Спилберга, Johnson & Johnson’s, Procter & Gamble и другие.