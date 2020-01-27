В Волновахе бесплатно выдают детские смеси младенцам

В Волновахе (Донецкая обл.) благотворители продолжают бесплатно выдавать детские смеси младенцам, которые находятся на искусственном вскармливании. За неделю в общественной организации «Смотри сердцем» такую ​​гуманитарную помощь оказали двадцати двум семьям, передает «Суспільне».

В семье Марины и Артура Поповых двое детей. Старшей дочери Ольге один год и 8 месяцев. Младшему Алексею – 3 месяца. Для него пришли получить детскую смесь. Младенец на искусственном вскармливании. «Очень тяжело на эти 860 гривен в месяц и памперсы купить, и смесь. Такая банка, вот именно такой дозировки, стоит 375 гривен. В зависимости от того, сколько он съедает, когда он съедает. Мы сейчас едим 180 миллилитров, и недели на две нам хватит одной баночки», – говорит женщина.

«О помощи мы узнали на странице социальных сетей и пришли по адресу. В месяц нам хватает 4 банки», – рассказывает молодая мама Валентина Аникиенко.

Руководитель общественной организации «Смотри сердцем» Елена Гаврилова говорит, что гуманитарную помощь для жителей Волновахского района передал благотворительный фонд «Миссия добра Украине» из Киева. По ее словам, получить бесплатно детскую смесь могут все желающие родители, детям которых она нужна. «Кто-то на смешанном: получает материнское молоко плюс питание, тогда получается 3 баночки. Те дети, которые аллергики и на искусственном полностью, есть случаи у нас и 6 баночек, и 18 мы выдавали», – добавила Елена Гаврилова.