В чистое будущее: Раду торопят с принятием закона о запрете пластиковых пакетов

Министерство энергетики и защиты окружающей среды призывает правительство ускорить рассмотрение законопроекта «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что проект закона находится в парламентском Комитете по вопросам экологической политики и природопользования на рассмотрении ко второму чтению с 12 ноября 2019 года. А тем временем темпы загрязнения пластиком окружающей среды и увеличение территорий свалок стремительно растут. «Ограничение оборота пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, поскольку будет предотвращать их образование. Следовательно, законопроект предлагает устранение не последствий, а причины образования проблемы», – заявил глава Минэнерго Александр Оржель.

Министр также обратил внимание парламентариев на необходимость запрета оксоразлагающихся пакетов, так как они наносят вред окружающей среде из-за быстрого распада на микропластик, который затем попадает в воду и почву. «Необходимо как можно быстрее ограничить использование пластиковых пакетов и ввести в действие запрет с 2021 года», – подчеркнул глава ведомства.

Также Оржель инициирует запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов с момента вступления в силу соответствующего закона. «Настойчивость народных депутатов в решении этого и других экологических вопросов поможет защитить окружающую среду и построить чистое будущее для наших детей», – подытожил он.