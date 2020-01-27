В Мариуполе рассказали какие купюры подделывают чаще всего: Как распознать (Видео)

В минувшем году в Украине подделали более миллиона денежных купюр. Обычно это банкноты старых годов выпуска, поскольку сделаны из более тонкой бумаги. Чаще всего подделывают купюры номиналом 20, 50,100 и 200 грн. Для того, чтобы уменьшить вероятность получить подделку, лучше пользоваться карточками.

По словам жительницы Мариуполя Лидии Дудиной, которая торгует цветами, за букеты обычно берет только наличные. Женщина говорит, что уже научилась на ощупь отличать настоящую купюру от фальшивки.

«Чтобы был воротничек шершавый. Стараемся отличить, но если делают слишком грамотно, то нам не отличить. Больше подделывают купюры в 500, 200 грн. 20-ки, это уже считается мелочь», – рассказывает Лидия.

Подделывают в основном купюры номиналом 20, 50,100 и 200 грн. Они чаще всего в обращении. Украинцы сами могут проверить деньги, достаточно поднести их к свету. На банкноте должен появиться скрытый рисунок.

Еще лучше, пользоваться карточками. Тогда, шансы получить поддельные наличные деньги уменьшаются.

Деньги меняют владельцев ежеминутно. Поэтому найти фальшивомонетчика тяжело. И все же следует знать об ответственности за подделку купюр. «Если была совершена в крупном размере – наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет. Те же действия, совершенные организованной группой по предварительному сговору, наказываются лишением свободы от 8 до 12 лет», – отметила пресс-секретарь Центрального отдела полиции Мариуполя Мирослава Попова.

В целом, по статистике, на каждый миллион украинских банкнот приходится 3 тыс. поддельных.

Источник: ТК «Сигма»