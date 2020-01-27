В зоне ООС разведчики захватили в плен члена НВФ

В зоне ООС сегодня, 27 января, во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинскими разведчиками был задержан член незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

У задержанного, 1991 года рождения, был изъят военный билет «ДНР», что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям.

«По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил. Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же российскими оккупантами. Другие члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции. Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь. Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания о преступных действиях российской оккупационной администрации», – говорится в сообщении.