Дорожное строительство: В Укравтодоре рассказали о трех сценариях

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор) рассматривают три сценария дорожного строительства в Украине в зависимости от финансирования на 2020 год. Об этом заявил председатель Укравтодора Александр Кубраков во время презентации планов работы «Дороги UA 2020», передает «Укринформ».
«У нас есть три сценария на этот год. Сценарий первый – это исключительно Дорожный фонд: 1 345 километров построенных дорог государственного значения и 3 500 километров дорог местного значения. Сценарий второй – это привлечение финансирования под государственные гарантии и вероятность этого сценария – более 50% ... И третий сценарий – это дополнительные источники финансирования из общего бюджета. По этому сценарию мы планируем построить и отремонтировать 4 тысячи километров дорог, 2,5 тысячи километров местных дорог», – рассказал Кубраков.
Он добавил, что механизмы внедрения последнего сценария пока обсуждаются в правительстве.
По словам Кубракова, несмотря на объемы финансирования, Укравтодор в 2020 году начнет масштабные стройки в каждом регионе Украины. Кроме дорог местного и государственного значения, в ведомстве в этом году планируют начать строительство мостов в Запорожье, Николаеве и Кременчуге, а также завершить или начать строительство 9 объездных дорог в Украине.
Также в Укравтодоре сосредоточатся на строительстве скоростных трасс, в том числе 2020 году планируется завершить строительство скоростной трассы, которая соединит Киев и Харьков.