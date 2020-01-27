Дорожное строительство: В Укравтодоре рассказали о трех сценариях

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор) рассматривают три сценария дорожного строительства в Украине в зависимости от финансирования на 2020 год. Об этом заявил председатель Укравтодора Александр Кубраков во время презентации планов работы «Дороги UA 2020», передает « Укринформ ».

«У нас есть три сценария на этот год. Сценарий первый – это исключительно Дорожный фонд: 1 345 километров построенных дорог государственного значения и 3 500 километров дорог местного значения. Сценарий второй – это привлечение финансирования под государственные гарантии и вероятность этого сценария – более 50% ... И третий сценарий – это дополнительные источники финансирования из общего бюджета. По этому сценарию мы планируем построить и отремонтировать 4 тысячи километров дорог, 2,5 тысячи километров местных дорог», – рассказал Кубраков.

Он добавил, что механизмы внедрения последнего сценария пока обсуждаются в правительстве.

По словам Кубракова, несмотря на объемы финансирования, Укравтодор в 2020 году начнет масштабные стройки в каждом регионе Украины. Кроме дорог местного и государственного значения, в ведомстве в этом году планируют начать строительство мостов в Запорожье, Николаеве и Кременчуге, а также завершить или начать строительство 9 объездных дорог в Украине.

Также в Укравтодоре сосредоточатся на строительстве скоростных трасс, в том числе 2020 году планируется завершить строительство скоростной трассы, которая соединит Киев и Харьков.