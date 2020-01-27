Увольнение Суркова: Эксперт рассказал, как изменится тактика РФ в отношении Украины

Помощник президента России Владислав Сурков, курировавший «украинское направление» и на протяжении последних 6,5 лет, уходит в отставку. В то же время, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что политика Российской Федерации на украинском направлении не менялась. Однако, Украину, в связи с заменой Суркова, могут ждать перемены. Такое мнение высказал эксперт Международного института демократий Евгений Дикий, передает «Слово і Діло».

По его мнению, РФ не изменит своей цели по Украине, но изменит методы войны. «Агрессия усилится и станет более опасной. Цель агрессии останется прежней – возвращение Украины в орбиту влияния РФ, если говорить в мягкой форме. Главная цель – превращение Украины на сателлитное квази-государство по типу Беларуси. На меньшем Россия не остановится. Изменятся методы войны», – считает эксперт.

Дикий отметил, что отставка Суркова – не более чем демонстративный шаг, который на самом деле не означает отстранение помощника Путина от дел. Евгений Дикий предположил, что Владислав Сурков и дальше будет заниматься украинским направлением в Кремле. «Официальная отставка Суркова – всего лишь публичный жест, часть цепочки подобных демонстративных шагов», – убежден Дикий.

Он обратил внимание на смену риторики на российских телеканалах. Эксперт рассказал, что по данным разных источников, на прошлой неделе в Кремле дали официальное указание: на всех телеканалах полностью прекратить антиукраинскую риторику, кроме одной из телепередач.

«Дали команду внедрять риторику о братском славянском народе, дружбе, ругать разрешено исключительно "злых националистов-бандеровцев", которые якобы мешали дружбе народов и сотрудничали с нацистами... При этом подавать все, как маргинальное течение, демонстрировать, что это украинские националисты оторваны от большинства украинцев, а народ всегда был и будет братским», – прокомментировал Евгений Дикий.

Эксперт предположил, что риторика будет сводиться к тому, что, мол, нужно сейчас преодолеть и переступить все трудности, непонимание и возобновить дружбу между странами. Евгений Дикий подчеркнул, что цель агрессии РФ против Украины остается прежней, но от грубого давления и силы Кремль переходит к более опасной тактике – мирному удушью.

На его взгляд, отставка Суркова – часть программы, согласно которой Украину хотят, грубо говоря, задушить в объятиях. Как показывая опыт соседней Молдовы, тактика мягкой силы гораздо опаснее, чем открытая агрессия, с которой мы уже научились бороться.

Евгений Дикий пояснил, что подобные изменения связаны с несколькими причинами – желанием Владимира Путина проглотить Украину и «выпрыгнуть» из-под санкций.

Кроме того, отметил он, в 2014 году Россия недооценила Украину, сопротивление с нашей стороны. «За прошедшие несколько лет в Кремле изменили мнение, отнеслись к нам как к серьезному противнику и разработали серьезною программу борьбы. Она базируется на гибридных методах информационной борьбы. Пример – страны Балтии, Западной Европы», – подытожил Евгений Дикий.

Как сообщалось ранее, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову сообщил, что Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет.