Переселенцам из Донбасса: Как можно вернуть часть расходов на аренду жилья

В Украине переселенцы из неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, а также, аннексированного Крыма, имеют право воспользоваться налоговой скидкой на аренду жилья, передает официальное издание Государственной фискальной службы Украины «Вісник» («Вестник»).

Следует напомнить, что налоговая скидка – это документально подтвержденная сумма расходов, на которую уменьшается облагаемый налогом доход в виде заработной платы, в результате чего из бюджета возвращается часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

Так, внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) имеет право на возмещение суммы средств в виде платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства, фактически уплаченных плательщиком налога*.

Переселенец – плательщик налогов может воспользоваться указанной налоговой скидкой при условии, что он и/или члены его семьи первой и второй степеней родства:

не имеют в собственности пригодной для проживания жилой недвижимости, расположенной вне пределов временно неподконтрольной территории Украины;

не получают предусмотренных законодательством Украины бюджетных выплат для покрытия расходов на проживание.

Кроме того, определено, что размер такой скидки не может превышать (в расчете на календарный год) 30 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного (налогового) года. В 2020 году эта сумма составляет 141 тыс. 690 грн.

*Согласно ЗУ № 2530-VIII, которым внесены изменения в Налоговый кодекс Украины относительно перечня расходов, включенных в налоговую скидку, который вступил в силу с 4 октября 2018 года .