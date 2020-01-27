Новый курс доллара: Эксперты обосновали прогноз

В Украине курс доллара до начала февраля продолжит плавно расти и может достичь отметок 24,4-25,6 грн/$, прибавив 10,15 коп./$. Причин для резких колебаний нет, однако плавная девальвация, как утверждают аналитики, – наиболее вероятный сценарий, передает « Обозреватель ».

В ближайшую неделю курс доллара в Украине будет плавно колебаться между отметками 24,3-24,52 грн/$. Аналитики сходятся во мнении, что национальная валюта будет дешеветь.

«На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн», – прогнозирует аналитик Вадим Иосуб.