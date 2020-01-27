Новый курс доллара: Эксперты обосновали прогноз

В Украине курс доллара до начала февраля продолжит плавно расти и может достичь отметок 24,4-25,6 грн/$, прибавив 10,15 коп./$. Причин для резких колебаний нет, однако плавная девальвация, как утверждают аналитики, – наиболее вероятный сценарий, передает «Обозреватель».
В ближайшую неделю курс доллара в Украине будет плавно колебаться между отметками 24,3-24,52 грн/$. Аналитики сходятся во мнении, что национальная валюта будет дешеветь.
«На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн», – прогнозирует аналитик Вадим Иосуб.
С такими оценками соглашается и Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club. «Вероятно, в ближайшей перспективе гривна сохранит относительную стабильность и будет торговаться у отметок 24,3-24,4 грн за доллар», – добавляет эксперт.
Сейчас рынок переваривает заявления президента и премьера в отношении инвестиционных каникул и защиты иностранных инвесторов, а также рекордно дешевого привлечения 1 млрд евро через 10-летние еврооблигации. Спрос на облигации оказался существенно выше предложения.
Такая динамика наблюдается и на фоне сообщений о том, что Украина в 2020 году должна выплатить 16,4 млрд долларов госдолга, пиковые выплаты приходятся на третий квартал – 6,3 млрд долларов.
Позитивно на стоимость доллара можно повлиять:
- программа с МВФ;
- транзит газа + выплата 2,9 млрд долларов, выигранных у РФ;
- при усилении темпов реформ можно смело ожидать роста спроса на украинские долговые бумаги.
Финансовый аналитик Владимир Мазуренко также считает, что значительной девальвации или ревальвации ждать не стоит.
Недвижимость. Весь вторичный рынок недвижимости закреплен в долларах. И хотя по закону сделки можно проводить только в гривне, продавцы изначально называют ценник в валюте. Для примера, квартиру за $30 тыс. в апреле прошлого года можно было купить за 840 тыс. грн, а сейчас – всего за 735 тыс. грн. Экономия составит 105 тыс. грн.
Импорт. Примерно пятая часть потребительской корзины украинца – импортная продукция. Моющие средства, фрукты, овощи, мучные изделия и даже сало покупают за границей. И тратят на это доллары, поэтому и цены отображаются в валюте. Ревальвация позволяет снижать цены в магазинах. Следовательно, такая тенденция также позволяет снизить общий уровень инфляции в стране.