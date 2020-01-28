Эпатажная Неля Штепа идет в мэры: Реакция политикума Славянска

Неля Штепа, став осенью 2010 года городским головой Славянска (получила 60% голосов избирателей), стремительно ворвалась в политикум Донецкой области. Преимущественно – своим эпатажем как в одежде, так и в поведении.

То на городском карнавальном шествии Штепа предстает в образе королевы – в голубом платье, с подвесками и короне, на гнедом коне.

Нели Штепа / скриншот видео ТК «С-плюс»

То весной 2011 года на пресс-конференции едва слышным словом «су*а» реагирует на нелицеприятный вопрос журналистки. Хотя позже Неля Игоревна убеждала, что лишь звала «электрика Саню».

То отказывается от надбавки к зарплате в размере 500 грн в пользу чернобыльцев, при этом является на сессию Донецкого облсовета в туфлях за 5 000 грн.

Нели Штепа на сессии Донецкого облсовета, август 2011 г. / Фото: novosti.dn.ua

Фото: novosti.dn.ua

Как бы это не диссонировало с последующим образом Нели Игоревны, но в 1962 году тогда еще Неля Литвин родилась в Славянске в семье учителей. Закончив Славянский пединститут, в 1984 году начала свою карьеру учителем математики и физики в поселковой школе. Но уже через 3 года становится директором школы. Потом «пошла по профсоюзной линии» – работала в райокоме ВЛКСМ Артемовского района, с 1989 года – 2-й секретарь Артемовского райкома комсомола. Затем – руководящие должности на различных предприятиях (обувная фабрика, машзавод и др.). В 2017-м Неля Штепа – уже советник вице-премьер-министра в Секретариате Кабинета Министров Украины. Но в январе 2008 года опять вернулась в производственную сферу.

Была замужем трижды. Последний раз вышла замуж в 47 лет за своего водителя Алексея Артамонова, который младше ее на 15 лет. Неля Игоревна имеет двух своих детей, а в 2012 году оформила опекунство над 10-летней дочерью умершего друга

После захвата Славянска в апреле 2014 года на сохранившихся видеокадрах Неля Штепа приветствует «русскую весну», призывает горожан идти на «референдум» 11 мая, агитируя, что «я буду вместе с вами». Затем дает интервью российскому телеканалу, в котором благодарит Владимира Путина «за то, что он зашел в Крым».

Неля Штепа в захваченном Славянске в мае 2014 года

После освобождения города Штепа была арестована в июле 2014 года (9 июля того же года ее снимают с поста Славянского городского головы). Экс-мэру вменяются ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации). Штепа своей вины не признает. В своих последующих интервью сообщает, что в Славянске ее арестовали «ополченцы» и удерживали все время в здании горсовета. И что все ее пророссийские заявления в 2014-м – были под принуждением.

В Харьковском СИЗО Штепа провела 3 года. Она была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась. В сентябре 2017-го ее выпустили под домашний арест. Из СИЗО подсудимая выходит с сине-желтым флагом и поет гимн Украины. Сейчас Штепа находится под домашним арестом, проживает в Славянске в своем доме. Суд над ней продолжается, поэтому она периодически выезжает в Харьков.

Неля Штепа на суде / Фото из открытых источников

В 2010 году защитила в Харькове кандидатскую диссертацию на тему «Математическое моделирование распределения полезных ископаемых методами интерлинации и интерфлетации функций», кандидат физико-математических наук. Находясь в СИЗО написала докторскую диссертацию.

Обещала, что после выхода из-под ареста будет баллотироваться в президенты Украины. Однако после СИЗО яркой общественной деятельности в Славянске экс-мэр не ведет. Активизировалась лишь в 2019 году на парламентских выборах – представляла местный штаб «Оппозиционной платформы» (Юрий Бойко), по мажоритарке от Славянска продвигала Юрия Солода (супруг народного депутата Натальи Королевской, которая считается «куратором» города). Солод на выборах победил. Самой же Штепе выделили заведомо непроходное 74-место в партийном списке «Оппозиционной плаформы».

Тем не мене по городу ходят слухи о личностном конфликте Нели Штепы и Натальи Королевской, которая считает экс-мэра неуправляемой, поэтому хочет держать под присмотром. Говорят, что Королевская категорически была против Штепы первоначально как кандидата в нардепы от Славянска, а также как кандидата в мэры. Если говорить объективно, то в Славянске довольно много симпатиков Нели Игоревны (в принципе, как и противников). Местные жители характеризуют годы ее правления как – себя не обделяла, но и для города многое делала. По крайней мере, до сих пор любое появление Штепы на публике вызывает авиации.

На днях в интервью славянскому телеканалу «С-плюс» Штепа заявила, что будет баллотироваться на пост городского головы Славянска на выборах осенью 2020 года. Уже напомнила, что будучи мэром активно занималась самой главной проблемой города – водоснабжением.

Решение экс-мэра «Донецким новостям» прокомментировали представители политикума Славянска.

Вадим Лях, городской голова Славянска:

– У нее есть своя поддержка, конечно же. Каждый опирается на свой, скажем так, электорат. У нее он есть.

Ее желание баллотироваться – законно. Ведь на сегодняшний день приговор не вынесен. Это значит, что она вправе распоряжаться своими намерениями баллотироваться хоть в Верховную Раду, хоть в городской совет – ее закон не ограничивает.

Ее высказывания мне, как действующему мэру, комментировать тяжело. Потому что у каждого городского головы есть свой отчет. Если взять цифры, которые я, будучи депутатом городского совета наблюдал по отчету городского головы [Нели Штепы], они отличаются от того, что она говорит и заявляет. А отчеты можно взять в свободном доступе.

Например, ее заявление по количеству водоводов – если у нас их всего 9, а 40 якобы отремонтировано, но и почему тогда воды не было а городе? В каждом абзаце [ее интервью телеканалу] по три статьи уголовного кодекса, если исследовать хозяйственную часть. Например, в плане того, как она планирует дальше разбивать тендеры. Тут я бы воздержался от оценки и мнения, для меня – это полное незнание нынешнего законодательства.

Вадим Лях

Василий Хоменко (пан Василь), местный активист, глава общественной организации «Слов'янська Січ»:

– У Штепы шанса нет. Я думаю, что громада Славянска уже давно стала разумнее. Неля Игоревна при Азарове просто грабила государственный бюджет. То есть она брала деньги для того, чтобы утеплить школы, а половину, наверное, откатывала, отдавала назад. Благодаря Неле Игоревне в Украине не осталось ничего – ни армии, ничего. Такие мэры городов, которые грабили государство, довели его до состояния, что у нас нечем было защищать страну, когда на нас напала Россия. К сожалению, если она опять придет в Славянск, будет еще хуже. Наверное, те патриоты, которые хоть что-то сейчас делают и пытаются контролировать эту власть, они плюнут и уедут, скажем, в Ивано-Франковск или Львов, или куда-нибудь за рубеж. И пусть здесь загибаются те, кому некогда этим заниматься. То есть это наша жизнь и заниматься ей мы должны сами.

Неля Игоревна много чего обещает. Она и мне обещала пост заместителя городского головы, когда она выйдет. Хотя она это отрицает, но есть стрим на моей странице в Фейсбуке. Она обещает многое, но не делает ничего.

Василий Хоменко

Игорь Дубограй, депутат Славянского городского совета:

– Думаю, что у Нели Игоревны, судя по ее рейтингам, есть большие шансы победить на этих выборах. Повлияют ли судебные разбирательства на ее участие в выборах – трудно сказать. Европейский суд вынес решение, что она не виновата, поэтому думаю, что судебные разбирательства не должны повлиять на эти моменты. Рейтинг у нее не маленький.

Игорь Дубограй

Александр Клименко, переселенец, проживающий в городе Славянск, экс-помощник народного депутата Украины Олега Недавы.

– Есть ли у Штепы шансы на победу, я не могу судить, я – переселенец. Я не знаю Нелю Игоревну ни как мэра, ни как человека. Я ее видел только по телевизору. Зайдите в интернет и почитайте. Кто-то говорит, что это хорошо, кто-то, что плохо. Это же такое дело. Узнаем – люди выберут. Но если будут голосовать так, как на парламентских выборах, это не серьезно. Надо голосовать за будущее.

Александр Клименко

Денис Бигунов, общественный активист, представитель движения «Сильні громади»

– Я думаю, что шансы у нее однозначно есть, мягко сказать. Давайте говорить реально. Есть определенная часть электората, которая ее поддерживает. И есть определенная часть, которая ее не поддерживает. Судя по моим субъективным наблюдениям, значительная часть жителей города будет поддерживать именно этого кандидата. Но не понятно – сколько. Это большинство или это меньшинство? Поэтому однозначно выборы будут интересные.

Думаю, что у Нели Штепы есть шансы. И однозначно есть шансы у действующего мэра. И однозначно есть шансы у кандидата от «Слуги народа», в связи с рейтингом партии. Мы видели, что «Слуга народа» имеет шансы, даже если от них «дядя Вася» будет баллотироваться –за счет рейтинга партии люди проходили в депутаты. Как карта ляжет. Кто сможет мобилизовать свой электорат, тот и победит.

На выбор людей, которые будут поддерживать Нелю Штепу, продолжающиеся судебные разбирательства не повлияют. Те, кто за нее не будет голосовать, они за нее и так не будут голосовать. Вот такая реальность.

Что касается того сегмента электората, который будет голосовать за Нелю Штепу, надо сказать, что по нашим наблюдениям она системно работает со своим избирателем. В отличии от других политических сил Неля Штепа реально системно работает с людьми, она постоянно поддерживает с ними контакт. Обычно у нас кандидаты как говорят: «Вот, вы такие плохие, за меня не голосуете!» или еще что-то. Что говорит Неля Штепа своему электорату? «Вы у меня самые лучшие, я – ваша мама!». Помимо того, что она поддерживает контакт с людьми, она еще имеет мощную структуру работы с людьми. То есть, ее многие знают, помнят. Думаю, что это может сыграть свою роль – она, как минимум, наберет большое количество голосов. Скажем так, она имеет организационные возможности для того, чтобы мобилизовать свой электорат.

Денис Бигунов

Олег Власов, экс-голова Славянской райгосадминистрации (2015-2016 гг.)

– Я не пророк – не хочу говорить о шансах, но я бы на ее месте не баллотировался. Уже одна попытка была – ей уже раз объяснили. Человек под следствием, сейчас найдут массу новых причин. Лучше бы уже в таком случае скооперировалась с какой-то командой. Например, пошла бы замом – это да, вполне возможно. А «ломиться» сейчас – я бы на ее месте, этого не делал.