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В «ДНР» с начала года в ДТП погибли 7 пешеходов

28.01.20 07:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» в январе зафиксировано 30 ДТП с участием пешеходов, в которых 7 человек погибли. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как сообщается, с начала года в 30 ДТП с участием пешеходов погибли 7 человек, в том числе один ребенок, и 23 человека были травмированы. «Каждое третье происшествие из этого числа произошло по причине нарушения ПДД самими пешеходами. Наиболее распространенными нарушениями ПДД со стороны пешеходов являются переход дороги в непредусмотренном месте, внезапный выход на дорогу перед приближающимся транспортом, переход дороги на запрещающий красный сигнал светофора», – утверждают в «республике».

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