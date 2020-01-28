В «ДНР»: Данные по подземным толчкам в Макеевке отсылают в РФ

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) не обрабатывают данные сейсмической аппаратуры, установленной для определения эпицентра подземных толчков и природы динамических колебаний в Советском районе. Данные отправляют российским ученым. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ДНР», обработкой данных занимаются ученые из Перми.

«Показания с установленной аппаратуры уже снимались, есть кое-какие данные. Сегодня два датчика переставили для уточнения информации. Эти данные мы отсылаем ученым в Пермь, они их обрабатывают, и результаты пересылают обратно нам», – заявил руководитель рабочей группы по установлению природы колебаний Николай Лобков.

По его словам, «об итогах исследования говорить преждевременно, так как собрано недостаточно информации. Ученые рассчитывают определить точные координаты (включая глубину) эпицентра подземных колебаний. Первые данные будут обсуждаться на собрании рабочей группы 30 января».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» начали отслеживать подземные толчки в Макеевке с помощью сейсмической аппаратуры.

Напомним, в конце октября 2019 года в «ДНР» создали рабочую группу по изучению чрезвычайной ситуации в поселке Объединенный. 10 ноября в этом поселке из-за подземных толчков был поврежден жилой дом.

Как сообщалось ранее, сотрудники представительства омбудсмена Украины на Донбассе выяснили возможные причины ЧП, связанного с подземными толчками в неподконтрольной украинским властям Макеевке.

Также на местных интернет-ресурсах сообщалось, что после возобновления работ на шахте «Калиновская-Восточная» 8 декабря 2019 года снова произошел подземный толчок.