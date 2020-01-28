Онлайн-услуги для новорожденных и паспорта без прописок: Какие новшества в документах ждут украинцев

В 2020 году запланировано немало изменений для украинцев в вопросах выдачи документов. Об этом пишет «Сегодня».

Водительские права. Вскоре украинцы смогут оцифровать свои водительские права и техпаспорт. Сейчас мобильное приложение «Дия», которое позволяет перенести водительские права и техпаспорт в смартфон, завершило стадию тестирования. Вскоре приложение станет доступным для всех украинцев – это должно произойти с 30 января.

Чтобы оцифровать права, нужно будет скачать приложение и пройти электронную идентификацию. Если все сведения о вас есть в единой информационной системе МВД, то электронные документы сгенерируются автоматически.

Паспортные изменения. Помимо того, что в правительстве надумали перенести права в смартфоны, оцифровать планируют также и паспорта. Так что уже в этом же 2020 году в приложение «Дия» можно будет добавить свой паспорт и идентификационный номер.

Но это далеко не все изменения: так, в Украине планируют выдавать ID-карты без информации о прописке, детях и семейном положении. В правительстве анонсировали, что всю эту информацию вообще уберут с ID-карт; ее не будет даже на чипе, так как она может быстро меняться.

В то же время, хотят запустить специальный электронный сервис, чтобы и центральные органы исполнительной власти, и правоохранители, и местные власти видели информацию о месте регистрации человека.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк отмечал, что для внедрения таких новшеств необходимо принять закон, который изменит систему регистрации.

«Все органы, которым нужна (информация), должны иметь право ее видеть. В том числе банки, нотариусы и т.д. То есть лицо пришло, приложило к устройству свою ID-карту и тем самым подтвердило системе, что дает разрешение на просмотр определенной информации, например, места жительства», – отметил Соколюк.

Помимо этого, в Украине уже не первый год ходят разговоры о том, чтобы вообще избавиться от института регистрации. Еще в 2001 году в стране избавились от системы прописки и заменили ее регистрацией места жительства. Однако смена названия не изменила сути, и сейчас украинцы по-прежнему сталкиваются со множеством трудностей, если не живут по месту регистрации.

Но пока что в правительстве планируют запустить услугу еПрописка, которая позволит родителям зарегистрировать место проживания своих детей до 14 лет в электронной форме. Достаточно будет просто подать заявление с использованием электронной цифровой подписи. Но необходимо, чтобы в реестре уже было зарегистрировано место жительства хотя бы одного из родителей.

Также стоит напомнить об изменениях в функционировании украинских паспортов. Уже с 1 марта 2020 года выезд из Украины в Россию будет осуществляться только на основании загранпаспорта. Но, в то же время, въезд на родину граждан Украины с территории РФ будет возможен и без заграничного паспорта. Отмечается, что Государственная пограничная служба Украины будет пропускать украинцев по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Документы для новорожденных. Совсем недавно в Украине запустили комплексную услугу, которая поможет молодым родителям не подавать десятки документов и не ждать бесконечных бумажек. Еще в начале января в Харькове представили услугу еМалятко – это возможность получить от государства несколько услуг, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме.

Всего еМалятко предполагает десять услуг для родителей новорожденных и объединяет восемь сервисов. Услугу запускают еще в десяти украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

В правительстве отмечают, что благодаря еМалятко количество необходимых визитов в органы государственной власти уменьшится с 11 до нуля, а число требуемых документов – с 37 до одного.

С помощью сервиса можно будет воспользоваться такими услугами, как:

государственная регистрация рождения ребенка;

регистрация места проживания родившегося ребенка;

назначение пособия при рождении ребенка;

регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

назначение пособия многодетным семьям.

Помимо этого, планируется запуск услуги ID14, которая позволит детям в возрасте 14 лет одновременно с паспортом получить идентификационный номер. Напомним, что сейчас при оформлении паспорта в ЦПАУ (Центрах предоставления административных услуг) или ГМС (Государственной миграционной службе) дополнительно нужно идти в Государственную фискальную службу за получением кода налогоплательщика.