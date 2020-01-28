Жителю Мариуполя сообщили о подозрении в покупке психотропов для дальнейшей продажи

Мариупольцу сообщили о подозрении в покупке психотропов через Telegram-канал для дальнейшей продажи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства жителю Мариуполя сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, то есть в приобретении и хранении психотропных веществ в крупных размерах с целью дальнейшего сбыта.

«Досудебным расследованием установлено, что 11 ноября 2019 года злоумышленник приобрел у неустановленного лица через Telegram канал 38 полиэтиленовых свертков с психотропными веществами, а именно амфетамином и метилендиоксиметамфетамином», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.