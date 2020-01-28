На неподконтрольной Луганщине БПЛА ОБСЕ обстрелян из крупнокалиберного пулемета, – отчет

Вблизи неподконтрольного украинскому правительству Голубовского (Луганская обл.) в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия, принадлежащего Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, был открыт огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Об этом говорится в отчете Миссии, опубликованном 27 января.

26 января, находясь в центре Голубовского и выполняя полет БПЛА СММ малого радиуса действия, команда Миссии слышала около 100 выстрелов из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета ориентировочно в 1-2 км к северо-востоку.

По оценке наблюдателей, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавшего в тот момент примерно в 1,7 км к северо-востоку от позиции патруля СММ.

Команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.