География болезни: Карантин по гриппу объявлен уже в 9 областях Украины

Сезонная вспышка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) стала причиной приостановки учебного процесса в ряде областей Украины, пишет « РБК – Украина ».

Так, по состоянию на сегодня, 28 января, карантин объявлен школах следующих регионов.

Донецкая область. В 59 школах полностью остановлено обучение, а в 9-ти школах – частично. На карантин полностью были закрыты школы в Доброполье, Авдеевке, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе. Частично – в Мариуполе и Краматорске.

Луганская область. С 28 января все школы и садики Северодонецка уходят на карантин. Ожидается, что образовательный процесс возобновится через неделю. Отметим, что с 28 января на карантин закрыта и опорная школа в Новопскове.

Волынская область. В 7 волынских школах уже приостановили обучение. На карантин закрыли школы в Камень-Каширском, Маневичском, Луцком и Гороховском районах. По словам заведующей отдела областного лабораторного центра Ирины Енжиевской, превышение эпидемического порога заболеваемости зафиксировано в Камень-Каширском, Локачинском, Маневичском, Любешивском районах и в Нововолынске.

Одесская область. В Одессе с 28 января общеобразовательные школы закрываются на двухнедельный карантин. С прошлой недели уровень заболеваемости гриппом вырос почти на 30%, что на 7,6% превышает эпидемический порог.

Сумская область. Здесь 15 школ закрыли на карантин. Эпидемиологический порог превышен в Кролевецком, Недригайловском, Сумском, Тростянецком районах, а также в городах Сумы и Лебедин.

Винницкая область. Здесь закрыли 13 школ. Обучение приостановили в образовательных учреждениях Тывровского, Тульчинского, Хмельницкого и Жмеринского и районов.

Ровненская область. Здесь приостановлен учебный процесс в 39 учебных заведениях.

Запорожская область. До конца января на карантин закрыты все школы и детские сады в Бердянске. В результате роста заболеваемости приостановлена работа 51 класса в 27 школах Запорожской области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.

Житомирская область. В Житомире школы закрыли на карантин из-за резкого роста количества больных гриппом и ОРВИ еще на прошлой неделе. Тут карантин продлится до 5 февраля.