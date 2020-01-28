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На Донетчине пересчитают диких животных

28.01.20 09:27
Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

В Донецкой области начат учет численности диких парнокопытных и пушных охотничьих животных. Об этом сообщает пресс-служба Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации.

Сообщается, что в январе проводился учет численности охотничьих животных в угодьях Добропольского МРГ УООР с участием работников государственных лесных хозяйств и специалистов отдела мониторинга окружающей среды департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации.

Таксацию провели в 8 егерских обходах. Площадь охваченных учетом участков – 26100 га.

Такой ежегодный учет осуществляется для объективного контроля за использованием и воспроизводством охотничьих животных на территории области. Проводят подсчет путем наблюдения на подкормочных площадках, шумового прогона, подсчета следов на снежном покрове.

После 5 февраля результаты учета будут обобщены для определения динамики численности охотничьих животных на территории области.

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