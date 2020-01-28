Колокол из снаряда, каска погибшего бойца, флаги: В Кременчуге ветеран АТО создал музей (Фото)

В Кременчуге ветеран АТО Владимир Поляков создал Музей боевой истории родного города. Сам проводит экскурсии и ищет новые экспонаты.

В Музее военной истории Кременчуга – более 1 тыс. экспонатов: боевые и учебные гранаты, снаряды, патроны, гильзы, а также флаги с передовой, шевроны подразделений, обереги от волонтеров.

Коллекцию основатель музея Владимир Поляков собирает с 2014 года. Есть и экспонаты с Майдана – к примеру, щит.

Многие вещи основателю музея передали военные из Кременчуга. Некоторые вещи Поляков привез сам с передовой – он год был на Донбассе. Мужчина пошел на фронт добровольцем, и стал заместителем командира теробороны. В частности, Поляков привез каску со Светлодарской дуги – в ней маленькое отверстие, пробитое осколком. В результате погиб боец.

Есть и вещи из неподконтрольных территорий – в частности, газеты «совета министров ЛНР». Также в коллекции – фотографии украинских военных.

В музее проводится до 3-х экскурсий в неделю. Преимущественно – для школьников. Владимир Поляков рассказывает, что 38 жителей Кременчуга погибли во время военных действий на Донбассе с 2014 года. В память о погибших во время каждой экскурсии зажигают свечу и бьют в колокол, сделанный из артиллерийского снаряда.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»