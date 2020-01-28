Сводка из зоны ООС за 27 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

недалеко от Песок – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Новотроицким – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

в районе Тарамчука – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы со стороны НВФ:

неподалеку Майорска – из гранатометов различных систем;

в районе Кондрашовки Новой – из миномета калибром 82 мм;

рядом с Пивденным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из миномета калибром 120 мм.

Кроме того, в 21:50 в районе участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка, противник в очередной раз совершил обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ обстреляли Объединенные силы у Новолуганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «силовики Киева за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 23 единицы. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы Докучаевска и Еленовки; на горловском – районы поселков шахты им. Гагарина и Доломитное; окрестности сел Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.